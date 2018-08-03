3 августа 201811:09
Чайка хочет усилить надзор за следователями
Генпрокурор РФ Юрий Чайка считает необходимым усилить надзор за следствием в связи с многочисленными нарушениями в деятельности следствия и дознания, сообщает "Интерфакс".
С начала года прокуратура выявила 2,7 миллиона нарушений законодательства, затрагивающих интересы потерпевших от преступлений. При этом генпрокурор отметил, что его подчиненные не всегда оперативно реагируют на факты нарушения закона.
По его словам, недостаточно результативно или вовсе запоздало прокуроры реагируют на нарушения прав дольщиков, на неэффективное управление в области капремонта и на незаконное уголовное преследование предпринимателей.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Российских журналистов в ЦАР не пытали
- Брат сестер Хачатурян: девочки запланировали убийство отца
- Умерла актриса из "Тайн следствия"
- Федор Смолов признал, что находился за рулем во время ДТП
- Россия отмечает праздник ВДВ
- В Европе уже плюс 48 в тени
Самое читаемое
-
"Жри землю!": отважная девушка грудью удерживала грабителя
- Дело трех сестер: мать девочек впервые пообщалась с журналистами
- Умер актер Юрий Мартынов, снявшийся более чем в 120 фильмах
- Жители Приморья спасли редкое животное, приняв его за обычную кошку
- Пьяная москвичка закатила концерт в аэропорту. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Обновленный Hyundai Tucson: старт продаж в России и цены
- Сдать на права станет сложнее: два экзамена объединят в один
- Новый Jeep Compass оценили в рублях
- Рассекречена внешность серийного BMW X7
- В России продажи автоматов ставят новые рекорды
Экономика
-
ЕС приглашает страны Азии на переговоры по "торговой войне"
- Долги россиян растут в 2 раза быстрее зарплат
- "Роскачество" составило рейтинг смартфонов
- Из дела Пола Манафорта пропал российский след
- Россияне все чаще перекредитовываются
Недвижимость
-
Женя Осин продает квартиру, чтобы купить еды
- Изменения в законе: дач больше не будет
- В платежках ЖКХ может появиться новая строка
- NASA показало, какими будут дома на Марсе
- Что можно купить в Австрии по цене московской двушки
Вести.Медицина
-
Сотня личинок в голове: чем опасны немытые фрукты
- Качественный и регулярный секс помогает обрести смысл жизни
- 5 вещей, которые могут быть опаснее курения
- Есть вопрос: можно ли подхватить инфекцию от кондиционера
- Первая помощь: как остановить кровотечение, используя автомобильную аптечку
Вести в 20.00
-
Плюс 50: дойдет ли аномалия до нас?
- Прерванный круиз: "Лунную сонату" вернули в Петербург
- Семья Хачатурян: мать девочек впервые пообщалась с журналистами
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Asus ZenFone Max Pro (M1): долгожитель на чистом Android
- Назван iPhone, который меньше всего дешевеет при перепродаже
- Знакомьтесь: Fuchsia. Всё о главном кандидате на смену Android
- Xiaomi Mi A2 на чистом Android: "гуглофон" по-китайски
- Секретный смартфон Samsung сняли на видео
Вести-Москва
-
Бесплатный проезд в электричках: как оформить новую льготу
- Световое шоу, воздушные шары и фейерверк: ВДНХ отмечает день рождения
- Импровизированный концерт в центре столицы обернулся штрафом для Тимати и Егора Крида
- В подмосковном Пересвете коллекторы держат в страхе жителей целого подъезда
- Верните собаку: терьера Стешу ищут всем Домодедовым
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Новая геометрическая форма открыта благодаря клеткам эмбриона
- Ловкость рук: робототехнику начали обучать в виртуальной реальности
- Коралловые "банды" ловят и пожирают опасных медуз
- Искусственный интеллект читает по губам в несколько раз лучше человека-профессионала
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Гоген Солнцев и его 63-летняя супруга готовятся стать родителями
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Названы лучшие фильмы Шукшинского кинофестиваля
- Ушел из жизни Владимир Войнович
- Мику Джаггеру - 75 лет
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки
Сегодня
Что думает Трамп о новых антироссийских санкциях
2 часа назад
"Зомби бой" из клипа Леди Гаги покончил с собой
2 часа назад
10 самых дорогих монет в мире
02.08.2018 11:19
Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике
30.07.2018 09:29
"Паспорта" Telegram назвали небезопасными
2 часа назад
В Польше судья спас футболиста во время матча
4 часа назад
Год с реновацией: умные дома и первые новоселы
1 час назад
70-летний Владимир Стеклов показал новорожденную дочку
17 часов назад
Kia обновила сразу две модели для России
36 минут назад
Чайка хочет усилить надзор за следователями
40 минут назад
У Роскомнадзора возникли вопросы к Facebook
1 час назад
Про питомцев супергероев снимут мультфильм
1 час назад
Сдача на права по-новому. Справка
2 часа назад
7
В Пермском крае перевернулся автобус с пассажирами
2 часа назад
Федор Смолов может уйти из "Краснодара"
2 часа назад
ЦБ отозвал лицензию у "Нового промышленного банка"
2 часа назад
"Погода 24": жара в Европейской части России начинает спадать
4 часа назад
144
Террористы выбиты из трех провинций в Сирии
14 часов назад
Скрабы для лица: что скрывают абразивные частицы
21 час назад