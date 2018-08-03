Чайка хочет усилить надзор за следователями

Генпрокурор РФ Юрий Чайка считает необходимым усилить надзор за следствием в связи с многочисленными нарушениями в деятельности следствия и дознания, сообщает "Интерфакс".

С начала года прокуратура выявила 2,7 миллиона нарушений законодательства, затрагивающих интересы потерпевших от преступлений. При этом генпрокурор отметил, что его подчиненные не всегда оперативно реагируют на факты нарушения закона.

По его словам, недостаточно результативно или вовсе запоздало прокуроры реагируют на нарушения прав дольщиков, на неэффективное управление в области капремонта и на незаконное уголовное преследование предпринимателей.