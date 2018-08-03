Прыгуну Лысенко грозит дисквалификация на два года

Российскому прыгуну Данилу Лысенко грозит дисквалификация на срок от года до двух лет. Серебряный призер чемпионата мира 2017 Лысенко был отстранен IAAF на неопределенный срок за нарушение антидопинговых правил.

Спортсмен пропустил три допинг-тестирования, что вызвало подозрение Международной федерации легкой атлетики (IAAF). Данил не сможет выступить на чемпионате Европы, который пройдет в Берлине с 6 по 12 августа. Антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова считает, что Лысенко грозит дисквалификация до двух лет. "В соответствии с антидопинговыми правилами три нарушения правил доступности (непредоставление информации о местонахождении/пропуск теста/предоставление неточной информации) в течение 12 месяцев влекут за собой инициирование дела в отношении спортсмена с дисквалификацией от года до двух лет", — сказала Иконникова, чьи слова приводит РИА Новости.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин считает, что спортсмен не нарушал антидопинговых правил, но при этом проявил безалаберность, пропустив тестирования. "Это элементарная безалаберность, здесь нет нарушения с точки зрения применения запрещенных препаратов, — сказал Шляхтин РИА Новости. — Он абсолютно чист и понятен, постоянно тестируется, но его недобросовестность и нерегулярная отработка персональных данных в своей личной почте привела к такому результату".

"Говорили Лысенко много раз, с ним общался главный тренер, персональный тренер, федерация. Персональное разгильдяйство спортсмена, он подвел всех, — добавил президент ВФЛА. — Лысенко получил отстранение за систематические нарушения, он не входил в свою личную персональную систему, не отмечался там. Получил три флажка и дисквалификацию, элементарное разгильдяйство. Тренер здесь не при чем".