На востоке Афганистана в мечети произошел взрыв, 30 жертв

На востоке Афганистана в мечети произошел взрыв. Погибли 30 человек, более 100 ранены.

Инцидент произошел во время пятничной молитвы. Шиитскую мечеть в городе Гардез провинции Пактия подорвали два террориста-смертника, передает "Интерфакс".

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за совершенный теракт.