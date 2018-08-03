Захарова не в курсе шпионского скандала в Москве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не в курсе шпионского скандала, о котором сообщила британская газета Guardian. По данным издания, некая россиянка, связанная с ФСБ, 10 лет работала в американском посольстве в Москве и имела доступ к документам Секретной службы США.

Захарова призвала дождаться объяснений от самого издания, сообщает РИА Новости.

"Я понятия не имею, о ком и о чем идет речь. Если есть какие-то конкретные данные, пусть нам их предоставят, тогда будем разбираться. Guardian должна как-то объясниться, рассказать, что они имеют в виду", — заявила Захарова.

Британские журналисты со ссылкой на источники утверждают, что Секретная служба, которая охраняет высшее руководство страны и критическую инфраструктуру, не провела должную проверку дела.

Ранее представители Секретной службы, комментируя информацию Guardian, заявили, что должностные обязанности нанимаемых ими иностранных сотрудников сводятся к переводу, культурным вопросам, поддержке контактов, в том числе с местными властями. Британские журналисты пишут, что в обязанности предполагаемой шпионки входило общение с ФСБ, МВД, ФСО.

Как сообщает британское издание, выдали россиянку ее многочисленные контакты с русскими спецслужбами, которые не были санкционирваны посольством. Летом 2017 года ее сократили.

Ранее представитель Секретной службы США Мазон Браймен опроверг информацию журналистов. По его словам, граждане иностранного государства никак не могут иметь доступа к документам, которые касаются вопросов национальной безопасности.