Мать бен Ладена: он был хорошим ребенком

Мать организатора терактов 11 сентября 2001 года Усамы бен Ладена уверена, что ее сын превратился в "террориста номер один" под чужим влиянием.

"Он был очень хорошим ребенком, покуда не встретил неких людей, которые в значительной степени промыли ему мозги, когда ему было немногим более 20 лет. Можно назвать это сектой, они получили за это деньги", — рассказала Алия Ганем в интервью газете The Guardian.

По ее словам, под влияние радикальных идей ее сын попал в университете города Джидда в Саудовской Аравии, а она всегда советовала ему держаться от этих людей подальше.

Издание напоминает, что в университете Усама бен Ладен познакомился с членом исламистского движения "Братья-мусульмане" (запрещено в России) Абдуллой Аззамом, который впоследствии стал его духовным наставником.

Усама бен Ладен считается главным организатором терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. В 2011 году его удалось ликвидировать в ходе спецоперации.