Мужчина устроил корриду с бизоном посреди дороги в Йеллоустоуне

Бесшабашный американец почувствовал себя тореадором, повстречав на въезде в Йеллоустоунский национальный парк разгуливавшего вдоль проезжей части бизона. Противостояние с массивным животным очевидцы сняли на видео.

Импровизированной ареной стала запруженная автомобилями дорога. Мужчина самостоятельно пошел на контакт, вплотную приблизившись к стоявшему на обочине парнокопытному. Громким криком он бросил бизону вызов, и тот его принял. По счастливой случайности до кровопролития дело не дошло, хотя животное имело возможность поднять человека на рога, — оно ограничилось парой выпадов.

Представитель нацпарка в беседе с корреспондентом ABC назвал действия мужчины "опрометчивыми, опасными и незаконными", напомнив, что по правилам Йеллоустоуна от таких животных, как лоси и бизоны, следует держаться на расстоянии не менее 20 метров и ни в коем случае не выходить из автомобиля при их приближении.