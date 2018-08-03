Плохо кормят и не дают спать: Бутину содержат, как опасного преступника

МИД России потребовал от США прекратить дело в отношении Марии Бутиной и вернуть ее на родину. Об этом официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила журналистам. Она добавила, что россиянку преследуют необоснованно и назвала расследование произволом.

Мария Бутина сидит в холодной одиночной камере, ее плохо кормят, ей запрещены прогулки по тюремному двору. Это выяснили дипломаты российского посольства в Вашингтоне во время очередного посещения россиянки, против которой выдвинуты, по определению российского МИД, надуманные обвинения — якобы она иностранный агент.

"Отношение к ней, как к опасному преступнику, — заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. — Она помещена в одиночную камеру, находится под круглосуточным надзором, у входа постоянно дежурят надзиратели, которые, в том числе, неоднократно врывались ночью в целях проверки и включали свет, не давали спать. В помещении очень холодно, рацион питания скудный, в отличие от других заключенный он лишена возможности гулять на свежем воздухе — все эти вопросы были поставлены перед американской стороной".

Реальные тюрьмы в США вообще-то сильно отличаются от глянцевой картинки голливудских блокбастеров. Можно вспомнить осужденного американским судом на 20 лет российского летчика Константина Ярошенко, которому отказывали в элементарной медицинской помощи, еще он жаловался на избиения и пытки. А российский предприниматель Виктор Бут, получивший срок в четверть века, писал о том, что его место заключения — "тюрьма в тюрьме", "бетонный мешок с исламскими террористами".

"Есть тюрьма, которая называется "Эстрелла", женская тюрьма. Там наказания из средневековья. Там берут целую шеренгу женщин, сковывают их одной цепью по ноге и направляют на выполнение грязной и неквалифицированный работы", — рассказал Александр Молькевич, заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ.

После встречи с Бутиной наши дипломаты вышли на руководство тюрьмы, пересказали ее жалобы, потребовали исправить положение, отправили официальное обращение американским властям.

Следствие утверждает, что Мария Бутина на протяжении последних трех лет занималась в Штатах "конспиративной деятельностью" в пользу России в качестве агента некоего российского чиновника, а также "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

"Настаиваем на невиновности Марии Бутиной. Обвинения в ее адрес лишены здравого смысла, в качестве мнимых доказательств используется ее личная переписка в соцсетях, оттуда выдергиваются отрывочные фразы, которым пытаются придать искаженный смысл. Очевидно, что никаких преступлений россиянка не совершала, а дело в отношении нее просто сфабриковано и обусловлено исключительно яростными политическим разборками внутри Соединенных Штатов и стремлением бросить тень на нашу страну", — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД назвала Марию Бутину политической заключенной. Россиянку задержали непосредственно перед встречей Путина и Трампа в Хельсинки – чем не попытка хотя бы отчасти дискредитировать эффект знакового политического события? По словам Захаровой, мировым правозащитным структурам следовало бы обратить внимание на откровенный произвол в отношении Бутиной.

"Мы получили письмо из сенатского Комитета по разведке. Она посоветовалась со мной, прежде чем мы пошли туда, и добровольно дала показания перед Комитетом. Она отвечала на вопросы восемь часов. Не на родном языке, на английском. Мы предоставили Комитету несколько тысяч страниц разных документов. Ответили на все вопросы, которые у них были, и фактически ответили по всем обвинениям, которые правительство сейчас выдвигает уже в варианте уголовного дела. Я думаю, что в конечном счете, когда все это увидят, когда это станет достоянием общественности, это поможет нашей защите", — отметил адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

Парадокс в том, что Бутиной инкриминируют не шпионаж, а то, что она не зарегистрировалась в Минюсте США как иностранный агент. Мол, подала бы бумаги, вопросов бы не было. Но Мария отрицает сам факт того, что она якобы какой-то агент. А вот американские СМИ раздувают историю именно как шпионаж, особенно когда стали писать о якобы оказании интимных услуг в обмен на некие данные – такие сценарии в духе "медовой ловушки" времен холодной войны в прессе нарасхват, но на самом-то деле яйца выеденного не стоят. Вот только американское правосудие упорно закрывает на это глаза.