Утвержден день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав России

Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается новая памятная дата России — 19 апреля, День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). Документ приняла Госдума 24 июля, а Совет Федерации одобрил 28 июля, сообщает ТАСС.

Авторы закона указывали, что жителям новых российских земель, включая крымских татар, были предоставлены равные права с другими подданными Российской империи, в том числе право на охрану и защиту личности, имущества, право на свободу вероисповедания, защиту религиозных и культовых сооружений.

"Установление новой памятной даты России подтверждает непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе Российского государства. Оно будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией", — говорилось в комментарии к закону.