Мората взял новый игровой номер в честь рождения близнецов

Испанский нападающий лондонского "Челси" Альваро Мората неожиданно для своих фанатов сменил весьма престижный девятый номер на новый — №29. Это обусловлено тем, что 29 июля в семье Мораты родились близнецы, мальчики Алессандро и Леонардо.

"Это день, который я никогда не забуду, — цитирует Морату официальный сайт "аристократов". – Я хочу каким-то особенным образом отметить их рождение и поблагодарить мою жену Алису. Я хочу, чтобы они были со мной, когда я нахожусь на поле, поэтому и решил взять новый номер для нового сезона".

При этом Мората извинился перед поклонниками: "Мне жаль фанатов, которые, возможно, уже купили футболку с номером №9 с моим именем. Однако, я искренне надеюсь, что они поймут мои чувства и это не станет проблемой между нами. Спасибо всем за поддержку, и я надеюсь, что в этом году будет много поводов праздновать вместе".