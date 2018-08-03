Москвичи привыкают к климатическим приключениям

Весь день москвичи спасались от жары: столбики термометров поднялись выше плюс 30. За последнюю неделю в столице резко выросли продажи кондиционеров, мороженого и воды. Как москвичи и гости столицы переживают летний зной?

Вынырнув из субтропиков, окунувшись в атмосферу экваториальной Африки, и закрепившись на отметке 30 градусов по Цельсию, Москва готовится к новым климатическим приключениям. Вперед, к новым температурным рекордам — вершина лета в столичном регионе затерялась где-то в солнечной перспективе.

Пока Парк Горького утопает в лучах и брызгах, а теплоходы на Москве-реке оставляют пенный шлейф и приятные воспоминания. Камергерский переулок утоляет жажду в предвкушении вечерней прохлады. Для туристов из Австралии — климатическая норма.

Нашим тоже все нипочем. Скрипнув как в сказке, дверь открывается, пропуская утомленных солнцем в ледяную свежесть "Зарядья" — минус пять после плюс 30 равносильно сеансу криотерапии, а сотрудник в традиционном русском головном уборе возвращает расслабленных в реальность — рекорды рекордами, а зима придет по расписанию. Вместо бесплатных бутылок холодной воды в метро вернутся горячие кофе и пирожки — за деньги. И летящие мини скроются под фалдами пальто.

Но что может быть прекраснее в самом центре Москвы посреди горячего рабочего дня — прокатиться с ветерком, но не по Тверской (сегодня она свободна), а на качелях Триумфальной, и никакая жара не страшна. Прогноз синоптиков на эти выходные: по-летнему хорошо.