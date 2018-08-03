Путин одобрил закон об изучении родных языков

Президент России Владимир Путин подписал закон о родных языках.

Как сообщает ТАСС, данный указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект, принятый Государственной думой 25 июля и одобренный Советом Федерации 28 июля, предусматривает, что изучение родных языков России остается обязательным в школах, программа которых включает соответствующий предмет.

При этом родители учащихся смогут выбирать конкретный язык в качестве родного, в том числе русский, который по-прежнему будет обязательным предметом во всех школах РФ.