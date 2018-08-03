Велотрек. Войнова и Шмелева выиграли золото чемпионата Европы

Российские велосипедистки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева выиграли золотые награды на первенстве Европы по летним видам спорта, проходящем в шотландском Глазго. Наши спортсменки первенствовали в спринте командой в гонках на треке.

Финал наша золотая пара проводила против велосипедисток из Украины, сообщает РИА Новости, и одержала безоговорочную победу. За бронзу в Глазго боролись спортсменки из Германии и Голландии: решающий заезд выиграли немки, которые и заняли 3-е место.