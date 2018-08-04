Зазевавшийся водитель сбил регулировщика в Орле. Видео

В сети размещены кадры наезда на сотрудника полиции, произошедшего, по утверждению автора видео, вечером в пятницу, 3 августа, в Орле.

На записи видно, что водитель, находившийся за рулем кроссовера, совершил левый поворот, пересек полосу встречного движения и сбил незамеченного им регулировщика, стоявшего посреди проезжей части.

Пострадал ли правоохранитель в результате инцидента – пока не сообщается.