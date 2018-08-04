Погба отказался выходить раньше из отпуска и взбесил Моуринью

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моринью попросил французского полузащитника команды Поля Погба вернуться в расположение команды до окончания отпуска. Однако тот оказался, чем вызвал недовольство главного тренера.

Как сообщает Чемпионат.com, Погба проигнорировал просьбу тренера и устроил большую вечеринку для друзей и близких в Лос-Анджелесе, после чего отправился во Французскую Полинезию для продолжения отдыха. Отмечается, что после такого поведения шансы Погба сменить клуб в это трансферное окно несколько возросли.