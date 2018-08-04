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4 августа 201815:53

Украинская армия страдает от "дубизма"

EPA

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала NewsOne назвал "дубизмом" ситуацию, в которой находится украинская армия. По словам Гриценко, офицеры вынуждены содержать солдат на свое мизерное денежное довольствие. Подразделения не получают денег не только на запчасти и ГСМ для машин, но даже на лопаты.

"Офицер обязан заботиться о солдатах, и когда государство не дает, то они вынуждены тратить свои деньги", — рассказал Гриценко.

Еще одной проблемой экс-министр назвал отсутствие квалифицированного командующего состава, пишет РИА Новости. Подразделение, прошедшее натовскую аттестацию, целиком подало рапорта на увольнение по это причине.

Как пример коррупции в войсках Анатолий Гриценко привел проходивший в Винницкой области отбор в миротворческую миссию в Конго. За взятку отправили тех, кто провалил стрельбу и экзамен по физподготовке, рассказал Гриценко.

Ранее глава Минобороны Степан Полторак сообщил в письме премьер-министру Владимиру Гройсману об увольнении 11 тысяч офицеров и контрактников только за первое полугодие. До нового года из-за низких зарплат украинскую армию собираются покинуть еще 18 тысяч военнослужащих.

С начала военной операции в Донбассе покончили с собой почти четыре тысячи украинских военнослужащих.

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