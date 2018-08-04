Сочи: унесенную рекой девочку ищут беспилотники, вертолет и семь судов

В поисках девочки, которую унесло рекой в Сочи, участвуют два беспилотника, вертолет и семь судов. Тело второго пропавшего ребенка, мальчика, было обнаружено в субботу утром.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Александра Агафонова, мальчика удалось найти с помощью вертолета Ми-8. Он же задействован в поисках девочки. Поиски с воздуха ведут также беспилотные летательные аппараты. По руслу реки Сочи навстречу друг другу идут два судна на воздушной подушке. Если окажется, что девочку унесло в море, ее смогут найти плавсредства, которые дежурят в морской акватории. В поисках ребенка участвует также весь личный состав сочинской полиции.

Дети пропали в пятницу, 3 августа, в Хостинском районе Сочи, где четыре человека: мужчина, женщина и двое детей (4 и 16 лет) — решили перейти реку вброд. Из-за дождя уровень воды в реке поднялся, течение усилилось, и людей унесло. Женщина выплыла сама, мужчину с травмой головы чуть позже обнаружили спасатели. Тело мальчика нашли в реке Сочи в районе водозабора.

По информации пресс-службы мэрии Сочи, мать детей сейчас находится дома у родственников. У нее прорезы и ссадины, но жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщалось, на месте происшествия работают следователи, следственное управление по Краснодарскому краю СК РФ проводит проверку.