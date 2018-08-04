В Израиле прошла многотысячная акция протеста

Несколько десятков тысяч человек приняли участие в демонстрации протеста в Тель-Авиве, протестуя против принятого закона о еврейском характере государства, в котором они видят проявление расизма.

По данным израильской прессы, на акцию пришли около 90 тысяч человек. Митинг организовали друзы — представители 130-тысячной общины, которые говорят по-арабски, исповедуют свою религию, служат в армии и лояльны Израилю​​​, сообщает РИА Новости.

Перед собравшимися выступили один из лидеров оппозиции, бывший министр юстиции страны Ципи Ливни, глава друзской общины Израиля, мэр Тель-Авива.

Документ, пополнивший список основных законов — фактической конституции Израиля, провозгласил еврейский народ единственным, кто имеет право на национальное самоопределение в пределах страны.

Также государство рассматривает развитие еврейских поселений как национальный интерес и будет предпринимать шаги для его поощрения; государственным языком провозглашается только иврит; подтверждается, что Иерусалим является единой и неделимой столицей Израиля; подтверждено право всех евреев на репатриацию и необходимость поддержания связей с диаспорой.

По статистике, из 8,8 миллиона израильтян евреи составляют 74,6%, арабы — 20,9%.