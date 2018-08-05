Через 22 года европейские аэропорты будут полностью перегружены

Через 20 лет крупнейшие аэропорты Европы будут чрезвычайно перегруженными из-за напряжения авиационного трафика, в частности, по причине развития бюджетных компаний (лоукостеров).

По данным Европейской организации по безопасности воздушной навигации, к 2040 году ожидается на 360 млн больше пассажиров. Каждый авиарейс при нынешних мощностях аэропортов будет опаздывать в среднем на 20 минут, а количество опозданий рейсов свыше одного часа увеличится в семь раз.

Эксперты видят решение в расширении аэропортов, сокращении общего числа рейсов при увеличении вместимости самолетов и в развитии сети региональных аэропортов, сообщает "Интерфакс".