Бивол победил Чилембу и защитил титул чемпиона мира по версии WBA

В американском Атлантик-Сити состоялся вечер бокса, главными героями которого стали российский боксеры. Дмитрий Бивол в бою с малавийцем Айзеком Чилембой защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелой весовой категории (до 79,38 кг).

Поединок продолжался все 12 раундов. В итоге победителя определяли судьи, которые отдали победу Биволу — 120:108, 120:108, 116:112. 27-летний россиянин в третий раз защитил титул чемпиона мира WBA. Бивол не знает поражений на профессиональном ринге. Всего в его активе теперь 14 побед, из которых 11 были одержана нокаутом.