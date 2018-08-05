Погибших во время крушения Ми-8 опознают в Красноярске

Семьи погибших в авиакатастрофе в Красноярском крае получат выплаты от компаний "Роснефть", UTair, страховщиков и краевого бюджета. Об этом сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс, передает "Интерфакс".

В настоящий момент на месте падения Ми-8 в Туруханском районе продолжают работу следователи и эксперты. Тела погибших будут доставлены в Красноярск для опознания после завершения всех необходимых исследований.

По поручению врио губернатора создана комиссия по сопровождению родных погибших. Их обеспечат местами в гостинице, предоставят медицинскую и психологическую помощь.

В субботу при падении пассажирского вертолета Ми-8 у месторождения Ванкор погибли три члена экипажа и пятнадцать вахтовиков.