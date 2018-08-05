В Афганстане террорист взорвал иностранный конвой

В Афганистане смертник врезался в конвой иностранных военных на заминированной машине. Террорист устроил засаду в 06:00 по местному времени на дороге в район Хала Заи, пишет ТАСС.

Как сообщил телеканал "Толо ньюс", военные заблокировали место нападения. Официальных данных о погибших в результате теракта нет, но местные СМИ сообщили о 8 убитых американских солдатах. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан" (запрещено в РФ).