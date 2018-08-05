Теннис. Андрей Рублев не смог пробиться в финал турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне. Общий призовой фонд соревнований составляет 1,89 млн долларов.

В полуфинальном матче россиянин уступил австралийцу Алексу Де Минауру. Встреча продолжалась 2 часа 55 минут и завершилась со счетом 5:7, 7:6 (8:6), 6:4 в пользу австралийского теннисиста. Отметим, что во втором сете Рублев заработал несколько матч-боллов, но не смог дожать Де Минауру. В финале австралиец сыграет с первой ракеткой турнира немцем Александром Зверевым.