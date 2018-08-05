"Ювентус" без Роналду уступил "Реалу" на Международном кубке чемпионов

В США продолжается предсезонный товарищеский турнир по футболу под названием Международный кубок чемпионов. В очередной игровой день мадридский "Реал" обыграл туринский "Ювентус". Встреча прошла в Ландовере и завершилась со счетом 3:1 в пользу испанского клуба.

В составе победителей отличились Гарет Бейл (39-я минута) и Марко Асенсио (47-я и 56-я). Еще один мяч в собственные ворота отправил защитник мадридцев Даниэль Карвахаль (12-я). Отметим, что португальский форвард Криштиану Роналду, перешедший летом из "Реала" в "Ювентус", в матче участия не принимал.

В другой игре дня "Милан" со счетом 1:0 одержал победу над "Барселоной". Единственный гол на в компенсированное время забил Андре Силва.