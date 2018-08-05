СМИ: Роман Еременко подписал контракт со "Спартаком"

Финский полузащитник Роман Еременко, дисквалифицированный на два года за употребление кокаина, подписал контракт с московским футбольным клубом "Спартак". Отстранение 31-летнего игрока закончится только 6 октября, но тренироваться с любой командой Еременко разрешено с августа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на финский телеканал MTV Sport, "Спартак" должен объявить о переходе футболиста в начале следующей недели. Отметим, что сейчас в составе "красно-белых" выступает младший брат футболиста — Сергей Еременко.