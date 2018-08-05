Украинский политик сообщил о парадоксальном эффекте антироссийских санкций

Бывший депутат украинской Верховной Рады Евгений Филиндаш в эфире телеканала NewsOne отметил "парадоксальный" эффект антироссийских санкций. Филиндаш пояснил, что практически неограниченные природные и людские ресурсы России позволили ей наладить импортозамещение.

Продукция, которая ранее импортировалась в страну, теперь производится на месте. Санкции не работают, потому что Москва сумела развить ряд секторов экономики, считает экс-депутат.

"Это же не маленькая Сербия, которую санкциями можно было реально задавить, а гигантская Россия. Санкции парадоксальным образом для их инициаторов сработали на укрепление России", — отметил Филиндаш.

Страны Запада по инициативе США ввели санкции против России, обвинив ее во вмешательстве во внутренние дела Украины и аннексии Крыма, пишет РИА Новости.