Александр Головин провел первую тренировку в "Монако"

Российский полузащитник Александр Головин провел первую тренировку в футбольном клубе "Монако", в которой он перешел на прошлой неделе из московского ЦСКА, подписав пятилетний контракт.

В субботу, 4 августа, в китайском Шэньчжэне прошел матч за Суперкубок Франции. "Монако" уступил "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:4. Головин в Китай не летал. Дебют россиянина может состояться 11 августа в первом туре чемпионата Франции, когда "Монако" на выезде сыграет с "Нантом".

"Пока его товарищи по команде покидают Китай, Александр Головин проводит свою первую тренировку в Ла-Тюрбе (базе клуба)", — говорится в сообщении клуба.