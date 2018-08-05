Ники Лауда вышел из комы после пересадки легких

Врачи вывели из комы трехкратного чемпиона мира в "Формуле-1" Ники Лауду, который недавно перенес операцию по трансплантации легких. Директор команды Mercedes был госпитализирован 2 августа после осложнений на легких, вызванных перенесенным гриппом.

Как сообщает "Спорт-экспресс", врачи считают, что через несколько недель Лауда сможет самостоятельно дышать, питаться и говорить. Однако до октября он не сможет присутствовать на гонках.