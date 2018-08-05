"Нашествие" все же обошлось без жертв

Руководитель пресс-центра фестиваля "Нашествие" Олег Цуриков опроверг сообщения о смерти одного из посетителей от поражения электрическим током. Как заявил Цуриков, "за все дни фестиваля нет ни одного погибшего", а служба безопасности не сообщала о подобных инцидентах.

За полтора дня фестиваля в Большом Завидове у зрителей изъяли около 200 литров спиртного, а другие нарушения были незначительными, пишет ТАСС.

По данным МЧС, в Тверской области была зарегистрирована смерть от электротравмы, но не на "Нашествии". "Это рыбак с удочкой шел и коснулся проводов, то есть это несвязанные вещи", — сказали в пресс-службе главка.

В 2018 году фестиваль "Нашествие" проходит с 3 по 5 августа. На фестивале работают свыше 40 интерактивных зон и развлекательных площадок.