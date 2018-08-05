"Краснодар" не стал штрафовать Смолова за ДТП

Нападающий Федор Смолов избежал санкций со стороны футбольного клуба "Краснодар" за участие в ДТП. Ранее форвард разбил автомобиль стоимостью 9 млн рублей, но сам не пострадал.

Как рассказал старший тренер "Краснодара" Олег Фоменко, никаких действий в отношении Смолова клуб применять не будет. Он также отметил, что подобное могло произойти с каждым. Нападающий же оказался в центре внимания из-за своей популярности.

"Аварии случаются, и, если бы на его месте оказался человек с другой фамилий, никто бы даже не обратил внимания, — сказал Фоменко, которого цитирует Чемпионат.com. — Такое может случиться с каждым, просто Федя — публичный человек".