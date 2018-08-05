В Херсонесе Путин насладился балетом и осмотрел купель Свято-Владимирского собора
В Севастополе стартовал масштабный фестиваль искусств под открытым небом "Опера в Херсонесе". Пожалуй, самый величественный археологический памятник юга России, чья история тесно связана с великими цивилизациями античности, средневековья и Руси, — Херсонес. Сегодня это еще и крупный научный, музейный и культурный центр. В год русского балета среди стен и колонн древнего города — партии из легендарных постановок и всемирно признанные звезды со всей планеты. И уже второй год подряд на открытие фестиваля приезжает Владимир Путин.
Яркая палитра пластики и целый каскад звезд мирового балета — на одной сцене, Где античные башни древнего Херсонеса как естественные декорации. Страсть и любовь — в движении и взглядах. Бессмертная классика — в исполнении лучших танцовщиков мира.
Они и сами, словно завороженные от ослепительных крымских пейзажей, что тонут в лучах софитов и чарующих звуков музыки, разливающейся над черноморским побережьем. Среди зрителей международного фестиваля — вот уже второй год подряд Владимир Путин. За каждым па внимательно следит и блистательная Илзе Лиепа.
"Все было совершенно грандиозно, потрясающе, очень талантливые артисты великолепно танцевали", — признается народная артистка России Илзе Лиепа.
Два часа — словно одно мгновение. Овации не смолкают. Уже за сценой Владимир Путин благодарит артистов: "Очень красиво, просто замечательно, чудо! Я могу честно вам сказать, я люблю балет, конечно, классику в основном, но то, что вы сегодня делали вот в современном танце, очень впечатляет, это реально здорово. Так пластично, так красиво! Здорово, ребята, вы талантливые, так красиво все смотрелось. Людей порадовали. Надеюсь, вам тоже доставило это удовольствие".
Фестиваль в Херсонесе хоть и проходит всего во второй раз, но уже претендует на то, чтобы стать еще одной визитной карточкой Севастополя. «Это просто необыкновенное зрелище, особенно в Херсонесе. Трудно подобрать те слова, которые точно передали бы наше восхищение. Для севастопольцев такое знакомство с живым балетом — это всегда подарок», — говорят зрители.
А ведь именно здесь под открытым небом давали спектакли еще 2,5 тысячи лет назад. И связь времен — кажется — в каждом камне.
Херсонес — место совершенно уникальное. Его античное историко-архитектурное значение — комплекс в списке объектов ЮНЕСКО, а протяженность раскопок здесь — сотни метров — сопрягается с историческим местом, где произошел цивилизационный выбор России, ведь это здесь крестился князь Владимир. Ну, а сочетание древности с европейской классикой не просто необычный антураж для выступлений — символ преемственности культуры.
После масштабной реконструкции Херсонес — снова точка притяжения. Президенту рассказывают об изменениях, что ждут и музей-заповедник, и сам Севастополь. Еще в прошлом году Путин поручил создать здесь новый культурный центр.
"Очень важно внимательно подойти к архитектуре проекта, сделать ее с участием жителей города, чтобы они тоже высказали свои подробные пожелания, — сказала заместитель председателя правительства Ольга Голодец. — Мы уже ведем геологические изыскания. То есть к тому моменту, когда будут проекты, у нас уже будут готовы геологические изыскания, мы можем начать".
Вернуть Севастополю и Крыму "столичность" культурного пространства — задача ближайшего времени. Поэтому и современный киноконцертный комплекс, и Театр оперы и балета вместе с хореографическим училищем. Планируется, что все культурное пространство раскинется на 13 километров.
"Все эти объекты создадут новое городское пространство, это будет парковое пространство, то есть это будет открытая зона. Фактически это будет центральный парк города Севастополя", — пояснил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.
Строительство начнется уже через несколько месяцев. И это будет еще и художественная галерея. С этим помогут сотрудники Эрмитажа, Русского музея и Третьяковки.
Активно восстанавливается и Свято-Владимирский собор в Херсонесе. Сюда Путин заходит каждый раз, когда бывает здесь. Президенту показывают новую купель в нижнем храме. Точная копия той, где принял крещение князь Владимир, выбор которого определил судьбу многих поколений и определяет до сих пор.
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