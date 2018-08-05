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5 августа 201821:15

Россияне оказались вторыми на чемпионате Европы по плаванию в эстафете

EPA

Российские пловцы завоевали серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем. На чемпионате Европы в Глазго они проплыли дистанцию за 7 минут 06,66 секунды. Лучше россиян оказались только спортсмены из Великобритании (7.05,32). В тройке лучших нашлось место и итальянским пловцам (7.07,58).

В составе сборной России выступали Михаил Вековищев, Мартин Малютин, Данила Изотов и Михаил Довгалюк.

В настоящий момент у российских пловцов уже девять медалей на турнире.

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