Россияне оказались вторыми на чемпионате Европы по плаванию в эстафете

Российские пловцы завоевали серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем. На чемпионате Европы в Глазго они проплыли дистанцию за 7 минут 06,66 секунды. Лучше россиян оказались только спортсмены из Великобритании (7.05,32). В тройке лучших нашлось место и итальянским пловцам (7.07,58).

В составе сборной России выступали Михаил Вековищев, Мартин Малютин, Данила Изотов и Михаил Довгалюк.

В настоящий момент у российских пловцов уже девять медалей на турнире.