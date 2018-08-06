Более 90 погибших в Индонезии: жертвам стихии не хватило доли секунды, чтобы выбежать на улицу
Два мощных повторных подземных толчка зафиксировали на острове Ломбок в Индонезии. Количество жертв постоянно растет. По последним данным, погибших уже более 90 человек. Счет пострадавшим идет на сотни, эвакуированы тысячи людей, чьи дома разрушены.
Всего доли секунды, чтобы выбежать на улицу. Здание шатает так, будто оно сделано из бумаги. И такое испытание и дому, и его жильцам пришлось пережить несколько раз за эту ночь.
"Только что был еще один афтершок, очень сильный. Мы выбегали из наших домов дважды. Это жилой район, большинство домов здесь сдаются, все выбежали на улицу, потому что землетрясение было очень сильным", — делится впечатлениями от происходящего местный житель.
Магнитуда основного толчка – около 7. За ним последовало более 70 афтершоков. Такие данные передают местные службы. Очаг залегал на глубине 10 километров вблизи города Матарам на острове Ломбок. Впрочем, толчки ощутили даже на Бали. Местные медики приняли решение эвакуировать пациентов – по стене госпиталя Сангла пошла трещина.
"На некоторое время пациенты будут размещены на парковке и во дворе, где проходит гимнастика, а также в холле больницы. Мы поставим палатки при содействии спасателей, где сможем также разместить пациентов, и наши медработники смогут сосредоточиться на помощи им", — пообещал директор госпиталя Сангла Икетут Судартана.
На популярном у туристов острове в этот момент находились и знаменитости. Певец группы Тake That Гари Барлоу ограничился одним сообщением: "мы все в порядке, спасибо за беспокойство".
Модель Кристи Тэйген была более многословной.
"О, Боже, мой Бали. Дрожит. Так долго. Фууууух".
"О, Боже. Наш дом на сваях. И ощущалось, как на скачках. 15 секунд подряд звучало: "Черт побери, что происходит?!" Я очень спокойно вышла на улицу, крепко держа в руках ребенка и повторяя: "Я голая-голая-голая", как голый зомби. Как много афтершоков! Либо меня еще трясет, либо афтершоки не прекращаются. Я стараюсь сохранять самообладание".
"Еще один! Боже всемогущий! Еще один! Маленький, но земля перестань, пожалуйста".
Местные власти объявили об угрозе цунами. Впрочем, предупреждение вскоре отменили. Но многие жители островов вместе с туристами ночь решили провести на улице — еще свежи воспоминания от предыдущей трагедии. Ровно неделю назад также в воскресенье в районе произошло землетрясение магнитудой 6 и 4. Тогда жертвами стало 17 человек.
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