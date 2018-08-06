"Зенит" может усилиться хавбеком сборной Уругвая Лаксальтом

В российском футболе продолжается трансферное "окно" и питерский "Зенит" готов усилить состав. Один из претендентов на переход – полузащитник сборной Уругвая и итальянской "Дженоа" Диего Лаксальт. Сумма трансфера оценивается в 18-20 млн евро.

Предметные переговоры между "Зенитом" и командой из Геную начались в субботу, 4 августа, сообщает Gazzetta dello Sport. При этом, как сообщает источник в "Дженоа", питерцы уже договорились с самим игроком, так что для перехода остается лишь поладить руководителям команд.