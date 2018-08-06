Трансфер Харри Кейна в "Реал": цена вопроса – 300 млн евро

"Королевский клуб" из Мадрида продолжает поиски ведущего форварда команды на замену ушедшему в итальянский "Ювентус" португальцу Криштиану Роналду. По сведениям испанской прессы, "Реал" пытался приобрести Мохамеда Салаха, а теперь переключился на Харри Кейна.

Ведущего нападающего сборной Египта Салаха пока ни при каких условиях не отпускают из английского "Ливерпуля", а вот лидер атаки "Тоттенхэма" Кейн в принципе может покинуть стан лондонских "шпор", сообщает издание El Pais. Но англичане готовы рассмотреть вариант с продажей форварда не меньше, чем за 300 млн евро.

"Сливочные" сделали запрос по Кейну, на который "Тоттенхэм" пока ответил отказом. Как сообщает издание Don Balon, клуб из Мадрида готов ради английского бомбардира расстаться с суммой в 250 млн евро, но, похоже, что лондонцы не готовы снижать цену на игрока.