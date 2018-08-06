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Микробное сообщество внутри человека и его влияние на нашу жизнь 1 час назад

Новости Наука

6 августа 201811:39 Юлия Воробьёва

Учёные: сверчков есть можно и нужно, это полезно для кишечника

Во всём мире более двух миллиардов человек регулярно употребляют различные блюда из насекомых.
Фото Global Look Press.

Будущее пищевой промышленности за насекомыми, уверены специалисты. Именно на них они возлагают большие надежды в связи с грядущими проблемами с продовольствием.

Так, в США и Европе уже запущено массовое производство съедобных насекомых. На рынке появились и первые продукты из них, например, хлеб.

Но как подобная коррекция рациона отразится на здоровье человека? Специалисты уверены, что положительно.

Например, команда учёных из Висконсинского университет в Мадисоне в ходе новой работы установила, что употребление в пищу сверчков благотворно сказывается на здоровье кишечника.

"Есть много интересного в съедобных насекомых. Это постоянный, экологически чистый источник белка", — рассказывает ведущий автор нового исследования Валери Сталл (Valerie Stull). Также насекомые содержат витамины, минералы и здоровые жиры, добавляют учёные.

Сегодня во всём мире более двух миллиардов человек регулярно употребляет различные блюда из насекомых. Но эта пища пока остаётся традиционной в основном для восточных культур и лишь начинает покорять западные страны.

"Это исследование важно, потому что насекомые представляют собой новый компонент в западных диетах, и последствия для здоровья не изучены", — поясняет соавтор работы Тиффани Вейр (Tiffany Weir) из Университета Колорадо.

В новом клиническом испытании команда сосредоточилась на эффектах, которые оказывает употребление насекомых на здоровье кишечника. Как известно, его микробный состав играет важную роль в работе всего организма. Поэтому именно этот орган стал объектом исследований.

Выборка участников была небольшой: 20 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 48 лет. Их разделили на две группы: одна ела на завтрак привычные продукты, а в рацион второй включили 25 граммов обработанных сверчков. Их измельчали в порошкообразную массу, которую добавляли в кексы или коктейли.

Добровольцы питались таким образом в течение двух недель, после чего поменялись: первая группа перешла на "сверчковый завтрак", а вторая – на обычный. При этом участники не знали, к какой группе относятся.

У каждого из них брали для анализов образцы крови и стула. Кроме того, добровольцы заполняли специальные анкеты с вопросами о состоянии желудочно-кишечного тракта перед началом эксперимента, после первого двухнедельного периода и после второго.

Образцы, взятые для анализов, специалисты проверяли по множеству параметров. Они наблюдали за уровнем глюкозы в крови, за содержанием ферментов, связанных с функцией печени, и уровнями белков-маркеров воспаления. В образцах стула выявляли побочные продукты микробного метаболизма в кишечнике, соединения, связанные с воспитательными процессами в ЖКТ, а также общий состав микробиоты.

Сами участники не заметили каких-либо значительных изменений в работе желудочно-кишечного тракта. Также у них не было найдено никаких признаков воспалительных процессов в кишечнике.

Зато анализы показали увеличение метаболических ферментов, которые являются показателем здоровой функции кишечника, и снижение в крови воспалительных белков TNF-альфа. Эти белки влияют на множество функций – от липидного обмена до иммунной защиты. Нарушение регуляции и их рост могут быть связаны с развитием депрессии, болезни Альцгеймера и даже рака, отмечают исследователи.

Кроме того, "сверчковая диета" увеличила количество полезных бактерий вида Bifidobacterium animalis, которые улучшают функционирование ЖКТ. Один из штаммов этих бифидобактерий используется в коммерческом производстве йогуртов и другой молочной продукции.

Учёные поясняют, что сверчки, как и большинство других съедобных насекомых, являются источником хитина. Его волокна отличаются от привычных нам пищевых волокон вроде тех, которые содержит мякоть фруктов. Но именно хитиновые волокна способствуют увеличению количества полезных бактерий в кишечнике – пробиотиков.

Вероятно, пройдёт ещё много времени, прежде чем употребление насекомых перестанет быть экзотикой в западном мире. Но, по мнению авторов работы, подобные исследования помогут не только больше узнать о возможных положительных или отрицательных последствиях такой диеты, но и сформировать общественное мнение, основанное на фактах, а не мифах.

"Еда тесно связана с культурой, 20 или 30 лет назад никто в США не ел суши, потому что мы думали, что это отвратительно, но теперь вы можете купить их на заправочной станции в Небраске", – отмечает Сталл.

Она надеется, что со временем насекомые станут привычной всем пищей, которая будет приносить пользу здоровью.

Научная статья по итогам этой работы была опубликована в журнале Scientific Reports.

Напомним, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" рассказывали о том, как важен состав микробиоты кишечника для здоровья человека. Это своего рода "теневое правительство", которое управляет нашими генами или, например, помогает бороться с гриппом. Но не все микроорганизмы полезны: некоторые провоцируют развитие аутоиммунных заболеваний и даже не дают вылечиться от рака.

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