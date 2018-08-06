Учёные: сверчков есть можно и нужно, это полезно для кишечника

Будущее пищевой промышленности за насекомыми, уверены специалисты. Именно на них они возлагают большие надежды в связи с грядущими проблемами с продовольствием.

Так, в США и Европе уже запущено массовое производство съедобных насекомых. На рынке появились и первые продукты из них, например, хлеб.

Но как подобная коррекция рациона отразится на здоровье человека? Специалисты уверены, что положительно.

Например, команда учёных из Висконсинского университет в Мадисоне в ходе новой работы установила, что употребление в пищу сверчков благотворно сказывается на здоровье кишечника.

"Есть много интересного в съедобных насекомых. Это постоянный, экологически чистый источник белка", — рассказывает ведущий автор нового исследования Валери Сталл (Valerie Stull). Также насекомые содержат витамины, минералы и здоровые жиры, добавляют учёные.

Сегодня во всём мире более двух миллиардов человек регулярно употребляет различные блюда из насекомых. Но эта пища пока остаётся традиционной в основном для восточных культур и лишь начинает покорять западные страны.

"Это исследование важно, потому что насекомые представляют собой новый компонент в западных диетах, и последствия для здоровья не изучены", — поясняет соавтор работы Тиффани Вейр (Tiffany Weir) из Университета Колорадо.

В новом клиническом испытании команда сосредоточилась на эффектах, которые оказывает употребление насекомых на здоровье кишечника. Как известно, его микробный состав играет важную роль в работе всего организма. Поэтому именно этот орган стал объектом исследований.

Выборка участников была небольшой: 20 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 48 лет. Их разделили на две группы: одна ела на завтрак привычные продукты, а в рацион второй включили 25 граммов обработанных сверчков. Их измельчали в порошкообразную массу, которую добавляли в кексы или коктейли.

Добровольцы питались таким образом в течение двух недель, после чего поменялись: первая группа перешла на "сверчковый завтрак", а вторая – на обычный. При этом участники не знали, к какой группе относятся.

У каждого из них брали для анализов образцы крови и стула. Кроме того, добровольцы заполняли специальные анкеты с вопросами о состоянии желудочно-кишечного тракта перед началом эксперимента, после первого двухнедельного периода и после второго.

Образцы, взятые для анализов, специалисты проверяли по множеству параметров. Они наблюдали за уровнем глюкозы в крови, за содержанием ферментов, связанных с функцией печени, и уровнями белков-маркеров воспаления. В образцах стула выявляли побочные продукты микробного метаболизма в кишечнике, соединения, связанные с воспитательными процессами в ЖКТ, а также общий состав микробиоты.

Сами участники не заметили каких-либо значительных изменений в работе желудочно-кишечного тракта. Также у них не было найдено никаких признаков воспалительных процессов в кишечнике.

Зато анализы показали увеличение метаболических ферментов, которые являются показателем здоровой функции кишечника, и снижение в крови воспалительных белков TNF-альфа. Эти белки влияют на множество функций – от липидного обмена до иммунной защиты. Нарушение регуляции и их рост могут быть связаны с развитием депрессии, болезни Альцгеймера и даже рака, отмечают исследователи.

Кроме того, "сверчковая диета" увеличила количество полезных бактерий вида Bifidobacterium animalis, которые улучшают функционирование ЖКТ. Один из штаммов этих бифидобактерий используется в коммерческом производстве йогуртов и другой молочной продукции.

Учёные поясняют, что сверчки, как и большинство других съедобных насекомых, являются источником хитина. Его волокна отличаются от привычных нам пищевых волокон вроде тех, которые содержит мякоть фруктов. Но именно хитиновые волокна способствуют увеличению количества полезных бактерий в кишечнике – пробиотиков.

Вероятно, пройдёт ещё много времени, прежде чем употребление насекомых перестанет быть экзотикой в западном мире. Но, по мнению авторов работы, подобные исследования помогут не только больше узнать о возможных положительных или отрицательных последствиях такой диеты, но и сформировать общественное мнение, основанное на фактах, а не мифах.

"Еда тесно связана с культурой, 20 или 30 лет назад никто в США не ел суши, потому что мы думали, что это отвратительно, но теперь вы можете купить их на заправочной станции в Небраске", – отмечает Сталл.

Она надеется, что со временем насекомые станут привычной всем пищей, которая будет приносить пользу здоровью.

Научная статья по итогам этой работы была опубликована в журнале Scientific Reports.

Напомним, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" рассказывали о том, как важен состав микробиоты кишечника для здоровья человека. Это своего рода "теневое правительство", которое управляет нашими генами или, например, помогает бороться с гриппом. Но не все микроорганизмы полезны: некоторые провоцируют развитие аутоиммунных заболеваний и даже не дают вылечиться от рака.