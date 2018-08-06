Украина хочет прекратить железнодорожное сообщение с Россией

Власти Украины рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Об этом в телеэфире заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян, сообщает украинский сайт ТСН.

В конце 2017 года Омелян уже заявлял, что вопрос прекращения железнодорожного сообщения с РФ может быть решен в 2018-м.

Пока пассажирские поезда из Украины в Россию и обратно еще ходят, однако их количество сократилось в разы по сравнению в тем, что было до Евромайдана.

Ранее в украинской железнодорожной компании "Укрзализныця" сообщили, что их самым прибыльным поездом в 2017 году стал состав сообщением Киев-Москва: он принес около шести миллионов долларов прибыли, передает РИА Новости.

В декабре 2017 года РЖД пустила все поезда на юг в обход Украины.