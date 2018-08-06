Полузащитник Лука Модрич намерен покинуть "Королевский клуб"

Ведущий хавбек футбольной сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич всерьез намерен сменить команду. Руководители "Королевского клуба" настаивают, что лучший игрок чемпионата мира-2018 не продается, но хорвату предложили в Италии зарплату в 10 млн евро.

В услугах 32-летнего полузащитника "клетчатых" заинтересованы многие клубы, но самое высокое предложение Модричу сделал миланский "Интер": газета Gazzetta dello Sport утверждает, что "нерадзурри" предложили игроку 4-летний контракт с зарплатой 10 млн евро за сезон.

Как уже сообщали Вести.Ru, новый главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги категорически опровергает слухи о расставании с одним из самых ценных игроков клуба, а президент "сливочных" Флорентино Перес назвал цену Модрича – 750 млн евро.

Однако, контракт хорвата с "Реалом" заканчивается в 2020 году и уже в следующем сезоне цена на него может резко упасть, несмотря на его высокие достижения в составе сборной страны. Инсайдеры из Мадрида сообщают, что хавбек может перейти в "Интер" за вполне реальную цену в 60-80 млн евро.