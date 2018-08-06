Дипломатический скандал из-за твита: Саудовская Аравия поставила Канаду на место
Бахрейн выразил солидарность с действиями Саудовской Аравии в отношении Канады, которую саудовские власти обвинили во вмешательстве во внутренние дела королевства. Может ли дипломатический скандал перерасти в ситуацию, схожую с недавним конфликтом в Катаре?
Канадский посол в Саудовской Аравии должен вернуться на родину в течении суток. Своего посла из Оттавы саудиты тоже отозвали для проведения консультаций. Приостановлено действие контрактов по инвестированию Саудовской Аравии в Канаду и новые торговые транзакции между странами. Дипломатический конфликт разгорелся после ареста борцов за право женщин Саудовской Аравии водить автомобиль. Канадские власти потребовали немедленно освободить заключенных гражданских активистов.
"Я была очень встревожена, узнав, что Самар Бадави, сестра Раифа Бадави, была арестована в Саудовской Аравии. Канада поддерживает семью Бадави в это трудное время, и мы настоятельно призываем освободить обоих", — написала в Twitter Христя Фриланд, vинистр иностранных дел Канады.
На это официальный Эль-Рияд ответил резко. Во внешнеполитическом ведомстве королевства официально заявили: за всю историю Саудовской Аравии мы никогда не позволяли никому вмешиваться в наши внутренние дела и не подчинялись приказам той или иной страны. Арест гражданских активистов был произведен в соответствии с законодательством королевства, и возмущение канадцев в корне необоснованно.
Королевство отдельно отмечает, что попытки внешнего вмешательства в дела страны автоматически дают Саудовской Аравии ответное право на вмешательства во внутренние дела Канады, для которой ситуация впоследствии может оказаться очень болезненной. За прошедший год экспорт Канады в Саудовскую Аравию составил почти 1,5 миллиарда канадских долларов, импорт — чуть больше 1 миллиарда, причем, преимущественно это продукты нефти и медная руда.
"Принц Мухаммед бен Салман со своим новым экономическим проектом, со своим строительством масштабного города практически в пустыне – он представляет собой лакомую добычу для огромного количества инвесторов и торговых партнеров. То есть Саудовская Аравия готова платить миллиарды за поставки. При этом Саудовская Аравия, если принц действительно будет заниматься либерализацией общества, готова приглашать консультантов, приглашать строителей, приглашать много кого. Конечно же, никто не хочет терять такой лакомый кусочек", — объясняет Геворг Мирзоян, доцент Финансового университета при правительстве РФ.
Самар Бадави и другие правозащитники были арестованы в мае и июне этого года, а 24 июня решение об отмене запрета для женщин на вождение автомобиля вступило в силу. Станет ли это смягчающим фактором в отношении арестованных, и как далеко может зайти дипломатический скандал?
"Как бы сейчас ни отреагировала Канада — пойдет на обострение конфликта, либо просто утрется — она все равно останется в проигрыше. А Саудовская Аравия останется в выигрыше, если канадский урок будет учтен другими западными партнерами этой страны", — считает Геворг Мирзоян, доцент Финансового университета при правительстве РФ.
Разрыв дипломатических отношений после комментария в Twitter — для Ближнего Востока случай без прецедентный. Эксперты объясняют это тем, что король Салман заранее показывает, чего могут ждать страны, которые попытаются влиять на более серьезные внутренние процессы королевства.
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