В Болонье взорвалась цистерна с топливом. Огонь перекинулся на другие машины

На трассе рядом с аэропортом итальянского города Болонья произошло столкновение автоцистерны, перевозившей горючие материалы, и еще одной машины. В результате аварии автоцистерна взорвалась, причем огонь перекинулся и на другие автомобили.

На место ЧП в срочном порядке прибыли пожарные наряды, полицейские и медики. Пострадали не менее 20 человек, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

"На автостраде произошел взрыв, за которым последовал пожар в районе улицы Марко Эмилио Лепидо. Движение нарушено не только на автостраде, но и в районе Борго Панигале", — сообщает местная полиция.

Территорию самого аэропорта инцидент не затронул. Воздушное движение осуществляется в штатном режиме, уточняет "Интерфакс".