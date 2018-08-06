Новости Спорт

Все видео этой рубрики
6 августа 201816:01

Бывший футболист "Зенита" Витсель стал игроком дортмундской "Боруссии"

EPA

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель подписал перешел из китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в дортмундскую "Боруссию", Бронзовый призер последнего чемпионата мира подписал контракт с третьей командой Германии, рассчитанный до 2022 года.

Российским любителями футбола 29-летний Аксель Витсель известен в первую очередь, как игрок "Зенита". Витсель выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2012 по 2016 годы. Зимой 2017 Аксель перешел в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" , предложивший более выгодный контракт, чем туринский "Ювентус".

Аксель Витсель заявил, что рад возвращению из Китая в Европу. Бельгиец счпстлив стать игроком "Боруссии".

Сейчас

16:51

Украинский суд сократил Вышинскому срок ареста на пять дней

16:22

Прощание с журналистами, погибшими в Африке, состоится в Москве 7 августа

15:26

У аэропорта итальянской Больньи прогремел взрыв

15:19

Самолет на Москву возвращается в Лондон из-за "неизвестной чрезвычайной ситуации"

14:50

Землетрясение в Индонезии: погибших 98, ранены 200

13:47

Апфельбаум и Серебренников остались под домашним арестом

13:33

Приостановлены полномочия гендиректора РКК "Энергия"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В Болонье взорвалась цистерна с топливом. Огонь перекинулся на другие машины

В Болонье взорвалась цистерна с топливом. Огонь перекинулся на другие машины

1 час назад
Землетрясение в Индонезии: погибших 98, раненых 200

Землетрясение в Индонезии: погибших 98, раненых 200

2 часа назад
Россия предлагает изменить Венскую конвенцию ради беспилотных автомобилей

Россия предлагает изменить Венскую конвенцию ради беспилотных автомобилей

2 часа назад
Украинский суд сократил Вышинскому срок ареста на пять дней

Украинский суд сократил Вышинскому срок ареста на пять дней

17 минут назад
Прощание с журналистами, погибшими в Африке, состоится в Москве 7 августа

Прощание с журналистами, погибшими в Африке, состоится в Москве 7 августа

42 минуты назад
Самолет на Москву возвращается в Лондон из-за "неизвестной чрезвычайной ситуации"

Самолет на Москву возвращается в Лондон из-за "неизвестной чрезвычайной ситуации"

1 час назад
Дошли до нефти: Китай отказался покупать углеводороды у США

Дошли до нефти: Китай отказался покупать углеводороды у США

9 часов назад
Нужна помощь: Машу Кирюхину спасет лекарство

Нужна помощь: Машу Кирюхину спасет лекарство

8 часов назад
Будни Украины: насилие против священников московского патриархата

Будни Украины: насилие против священников московского патриархата

2 часа назад
Певица Екатерина Шаврина рассказала, как ее в детстве вылечили от глухоты

Певица Екатерина Шаврина рассказала, как ее в детстве вылечили от глухоты

2 часа назад
Синхронное плавание. Колесниченко стала лучшей в соло чемпионата Европы

Синхронное плавание. Колесниченко стала лучшей в соло чемпионата Европы

4 часа назад
На Урале из обмелевшего пруда "всплыл" Сталин

На Урале из обмелевшего пруда "всплыл" Сталин

6 часов назад
Приостановлены полномочия гендиректора РКК "Энергия"

Приостановлены полномочия гендиректора РКК "Энергия"

3 часа назад
Расскажите, какой вы фермер, и выиграйте 1 млн рублей! Всероссийская перепись фермеров СВОЕ!

Расскажите, какой вы фермер, и выиграйте 1 млн рублей! Всероссийская перепись фермеров СВОЕ!

1 час назад
Продажа квартиры: какие налоги надо заплатить

Продажа квартиры: какие налоги надо заплатить

4 часа назад
"Бессмертная звезда" оказалась каннибалом

"Бессмертная звезда" оказалась каннибалом

18 минут назад
Дипломатический скандал из-за твита: Саудовская Аравия поставила Канаду на место

Дипломатический скандал из-за твита: Саудовская Аравия поставила Канаду на место

43 минуты назад
Новые Hyundai будут красивее, чем Alfa Romeo (но это не точно)

Новые Hyundai будут красивее, чем Alfa Romeo (но это не точно)

1 час назад
Новый закон изменит жизнь бывших военных городков

Новый закон изменит жизнь бывших военных городков

1 час назад
Американский сенатор позвал российских коллег в Вашингтон выстраивать диалог

Американский сенатор позвал российских коллег в Вашингтон выстраивать диалог

1 час назад
Facebook запустит сервис для знакомств для представителей пяти полов

Facebook запустит сервис для знакомств для представителей пяти полов

1 час назад
"Лакшери" уходит: дорогой Столешников может стать демократичным

"Лакшери" уходит: дорогой Столешников может стать демократичным

2 часа назад
В Женеве умер шеф-повар ХХ века Жоэль Робюшон

В Женеве умер шеф-повар ХХ века Жоэль Робюшон

2 часа назад
Россиянка стала первой женщиной с водительскими правами в Аравии

Россиянка стала первой женщиной с водительскими правами в Аравии

3 часа назад
Стивен Сигал не будет получать зарплату в МИД России

Стивен Сигал не будет получать зарплату в МИД России

3 часа назад
В Грузии задержаны российские братья-депутаты, обвиняемые в мошенничестве

В Грузии задержаны российские братья-депутаты, обвиняемые в мошенничестве

3 часа назад
Апфельбаум и Серебренников остались под домашним арестом

Апфельбаум и Серебренников остались под домашним арестом

3 часа назад
В Германии пенсионеры сбежали из дома престарелых на крупнейший в Европе метал-фестиваль

В Германии пенсионеры сбежали из дома престарелых на крупнейший в Европе метал-фестиваль

3 часа назад
Архангельских педагогов накажут за чтение школьникам "Черного человека" Есенина

Архангельских педагогов накажут за чтение школьникам "Черного человека" Есенина

3 часа назад
Топ-5 популярных моделей с нестандартной внешностью

Топ-5 популярных моделей с нестандартной внешностью

3 часа назад
Пептиды: риски, о которых вам не скажет косметолог

Пептиды: риски, о которых вам не скажет косметолог

3 часа назад
В Москве назвали призеров конкурса Стенина 2018 года

В Москве назвали призеров конкурса Стенина 2018 года

3 часа назад
Актер из сериала "Чемпион" умер на 57-м году жизни

Актер из сериала "Чемпион" умер на 57-м году жизни

4 часа назад
Разгадана тайна образования редчайших голубых алмазов

Разгадана тайна образования редчайших голубых алмазов

4 часа назад
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор объявили о дате своего боя

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор объявили о дате своего боя

4 часа назад
Агенты The Division 2 обоснуются в Белом доме

Агенты The Division 2 обоснуются в Белом доме

4 часа назад
Убийцу Старовойтовой обвинили в организации трех убийств на Кипре

Убийцу Старовойтовой обвинили в организации трех убийств на Кипре

4 часа назад
Дерево, рухнувшее на дорогу в Великом Новгороде, едва не придавило машину. Видео

Дерево, рухнувшее на дорогу в Великом Новгороде, едва не придавило машину. Видео

4 часа назад
В России продолжают расти продажи новых автомобилей

В России продолжают расти продажи новых автомобилей

4 часа назад
Украина хочет прекратить железнодорожное сообщение с Россией

Украина хочет прекратить железнодорожное сообщение с Россией

5 часов назад
День за полтора: лидер "Шалтая-Болтая" вышел из СИЗО

День за полтора: лидер "Шалтая-Болтая" вышел из СИЗО

5 часов назад
МЧС: рядом с "Афимоллом" горел рубероид, пожара в ТЦ не было

МЧС: рядом с "Афимоллом" горел рубероид, пожара в ТЦ не было

5 часов назад
Прощай, Lada Priora! Фото последнего автомобиля

Прощай, Lada Priora! Фото последнего автомобиля

5 часов назад
Раздел имущества Петросяна и Степаненко: адвокат Жорин недоволен судьей

Раздел имущества Петросяна и Степаненко: адвокат Жорин недоволен судьей

5 часов назад
Экс-глава ФИФА Блаттер: Катар получил World Cup-2022 незаконно

Экс-глава ФИФА Блаттер: Катар получил World Cup-2022 незаконно

5 часов назад
В Москве мальчика убило током при попытке ускорить компьютер

В Москве мальчика убило током при попытке ускорить компьютер

5 часов назад
Культовый в 80-x годах сериал "Альф" вернется на экраны.

Культовый в 80-x годах сериал "Альф" вернется на экраны.

5 часов назад
Что в мире пахнет хуже всего?

Что в мире пахнет хуже всего?

5 часов назад
Сестры Хачатурян будут учиться в СИЗО

Сестры Хачатурян будут учиться в СИЗО

7 часов назад
Восемь суток до Москвы: на конечную станцию Малого БАМа прибыл первый поезд

Восемь суток до Москвы: на конечную станцию Малого БАМа прибыл первый поезд

8 часов назад
Покушение на Мадуро: марш поддержки защитит президента Венесуэлы от "Фланелевых солдат"

Покушение на Мадуро: марш поддержки защитит президента Венесуэлы от "Фланелевых солдат"

8 часов назад
Музыка и экология: LiveFest Summer станет самым высокогорным фестивалем лета

Музыка и экология: LiveFest Summer станет самым высокогорным фестивалем лета

02.08.2018 22:00