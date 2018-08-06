Бывший футболист "Зенита" Витсель стал игроком дортмундской "Боруссии"

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель подписал перешел из китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в дортмундскую "Боруссию", Бронзовый призер последнего чемпионата мира подписал контракт с третьей командой Германии, рассчитанный до 2022 года.

Российским любителями футбола 29-летний Аксель Витсель известен в первую очередь, как игрок "Зенита". Витсель выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2012 по 2016 годы. Зимой 2017 Аксель перешел в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" , предложивший более выгодный контракт, чем туринский "Ювентус".

Аксель Витсель заявил, что рад возвращению из Китая в Европу. Бельгиец счпстлив стать игроком "Боруссии".