"Я депутат и платить не буду": слуга народа отказался платить по счету в баре

Депутат Савва Коргунов из Саратовской области спустя год после устроенного в караоке-баре "Куршевель" скандала закатил новый концерт, отказавшись платить за оказанные ему услуги. Представитель районного собрания Ровенского МР погулял на 9 с лишним тысяч рублей, но даже с учетом предоставленной ему 20-процентной скидки оплачивать счет отказался. Диалог народного избранника со стражами порядка сняли на видео.

"Я депутат и платить не буду!" — настаивал Коргунов, больше всего задолжавший вовсе не за водку, вино и пасту, а за некое исполнение "оригинальной версии песни" — 8 тысяч рублей за восемь хитов.

Из караоке-бара на Волжской улице он вышел поздним вечером в воскресенье, но тут же был окружен охранниками и сотрудниками группы быстрого реагирования, которые не давали молодому человеку покинуть территорию заведения, дожидаясь полиции. Впрочем, правоохранители изменить положение вещей не смогли.

"У вас нет полномочий, чтобы задерживать депутата", — заявил Коргунов, подробно рассказав собравшимся, что же нужно сделать, чтобы он оказался в отделении полиции.

После ликбеза стражи порядка отпустили народного избранника домой, о реакции СКР на его выходку ничего не сообщается.

Отец слуги народа Олег Коргунов представлял "Единую Россию" в Госдуме третьего и пятого созыва, затем возглавлял саратовский филиал Россельхозбанка, однако в августе 2017 года был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями с нанесением ущерба кредитному учреждению. В настоящее время он находится под следствием.