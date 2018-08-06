В столице прошел фестиваль "Многонациональная Россия"

Совершить путешествие по стране, не выезжая из Москвы — такая возможность была у гостей фестиваля "Многонациональная Россия". Гостей знакомили с культурой разных народов, рассказывали о традициях и ремеслах, можно было даже самим выковать монетку.

Песни на чувашском, татарском, русском, марийском языках, все участники в национальных костюмах. На одной сцене лезгинка и народный бурятский танец. Фестиваль посетили и гости из других стран: Греция, Армения, Грузия. Каждый через песню рассказал свою историю.

А рядом со сценой многообразие кухни разных стран: здесь и армянская лепешка, и татарские пироги. А напротив, в шатре, проходят мастер-классы. Обучают народным промыслам.

- Раньше любая игрушка была со смыслом, поэтому делали обережные куклы и глиняные обережные игрушки. Мы в данный момент делаем лыковые.

Мужчины с помощью молота и наковальни из горячей стали делают фигурки или куют монеты — на счастье. Также любой желающий может расписать пряники, заплести венки или овладеть старинным ткацким мастерством.

"Вот станок древний — это изобретение наших предков, которые всю свою утварь, всю свою одежду делали на таком вот стане", — показывает Ольга Старикова.

В одной только Москве бок о бок живут более 160 национальностей. В России – 190 национальностей.

"Представители большинства федеральных национальных культурных автономий участвовали в подготовке сегодняшнего мероприятия. Это говорит о том, что на этом уровне нет никаких противоречий, и они хорошо взаимодействуют между собой", — объясняет Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей.

Обычная дата проведения фестиваля 12 июня, в День России. В этом году из-за чемпионата мира по футболу его перенесли на август. В следующим году фестиваль пройдет традиционно в середине июня.