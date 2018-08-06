Взрыв в Болонье: пожар потушен

Пожар, возникший в результате взрыва нескольких машин на автостраде близ города Болонья на севере Италии, потушен.

Как передает ТАСС, об этом сообщила пожарная служба Италии, подчеркнув, что огонь потушен, идет охлаждение конструкций и поиск в завалах возможных жертв.

По последним данным, в результате столкновения автоцистерны с другим грузовиком на трассе А14, погибли два человека и более 80 пострадали.

ДТП произошло на эстакаде, которая в результате мощнейшего взрыва, частично обрушилась. Пламя перекинулось на машины автосалона, расположенного у автострады рядом с местом ЧП. В результате автомобили стали взрываться из-за воспламенения горючего в баках, а горящие обломки повредили несколько близлежащих зданий.