Мягкий, твердый, с плесенью: в Подмосковье дегустировали сыры на любой вкус

Рекордом завершился Всероссийский сырный фестиваль, который проходил в Подмосковье. Свою продукцию привезли две сотни фермеров со всей стороны. Половина участников отныне вписаны в отечественную Книгу рекордов. Они предоставили ингредиенты для пиццы, в которую вошло максимальное количество сортов сыра.

Его режут, им угощают, о нем говорят. Речь, конечно же, о сыре. Он мягкий, твердый, с плесенью и без, из козьего или даже из овечьего молока.

"Самое вкусное, самое жирное молоко — самый нежный сыр получается", — объясняет фермер Андрей Ходов.

Фермеры из Псковской области начали варить сыр в 2013 году. Пока хозяйство небольшое, но на вкус продукта это никак не влияет.

"Самый наш хит — сыр "Махновский" 6-месячной выдержки. У него творожная структура и пикантное послевкусие", — показывает фермер Светлана Кутарина.

Сыр, как вино — его вкус зависит от выдержки. Эта головка настаивалась примерно полтора года.

- Первый русский пармезан!

Фермеры щедро угощали потенциальных покупателей и другими сортами. Фестиваль посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Вместе с фермером Олегом Сиротой он заложил первый камень в основание новой сыроварни. Объем инвестиций 230 миллионов рублей. Стройка будет идти, в том числе, и на средства от гранта правительства Московской области.

"У нас в Подмосковье действуют специальные мероприятия по поддержке сыроваров. Все, кто строит маленькие сыроварни, могут получить гранты. Кроме того мы даем бесплатно в аренду земли", — объясняет Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

"Мы очень хотим, чтобы Московская область стала признанным лидером страны по производству сыра — это наша амбициозная цель. Сейчас по итогам полугодия мы уже занимаем второе место в России", — рассказывает Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Пока в лидерах Алтайский край. Но и подмосковные сыровары стараются не отставать. Уже в ноябре они повезут свою продукцию во Францию.

"Магазин с русскими сырами на Елисейских полях становится реальностью", — радуется фермер Олег Сирота.

На фестивале 200 фермеров представили почти 300 сортов сыра. Вскладчину — от каждого по кусочку — решили установить рекорд России и приготовить пиццу из 150 видов сыра.

На следующем фестивале фермеры хотят замахнуться на рекорд Гиннеса.