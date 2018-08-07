В Южно-Сахалинске поезд столкнулся с грузовиком: 1 пострадавший

В результате столкновения грузового поезда с автомашиной "КамАЗ" пострадал человек – водитель грузовика. Инцидент произошел на железнодорожном переезде в Южно-Сахалинске.

Пострадавший госпитализирован с травмами, к настоящему времени автомобильное движение через переезд полностью восстановлено, передает ТАСС. По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд грузового автомобиля на железнодорожные пути на запрещающий сигнал.