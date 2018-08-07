Тимошенко предложила правительству Украины поехать на заработки за границу

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила украинским чиновникам уехать на заработки за границу.

На своей странице в Facebook она написала, что недавно в Польше прошел фестиваль мыльных пузырей.

"Это как раз украинская правительственная специфика. Думаю, они бы привезли оттуда золотые медали", — уверена она.

Политик считает, что единственная сила, которая держит экономику страны на плаву, — это украинцы, работающие за границей, так как перечисляют своим семьям деньги. По данным Тимошенко, в 2018 году украинцы из-за рубежа перевели около 5 миллиардов евро.

По ее словам, украинская власть только и делает, что ищет причины своих неудач: плохие дороги они объясняют особенностями ландшафта и сдвигами грунта, задержку пенсий — разрывами платежей, а инфляцию — летней жарой или дождями.

"Единственное, что они никак не могут объяснить, — почему самой власти живется все лучше, а людям — все хуже. Почему по телевизору — все хорошо, а в холодильниках — не очень", — добавила Тимошенко.

Между тем уровень бедности на Украине, начиная с 2014 года, вырос на 67%. Такие данные привела директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен, передает ТАСС. Она заявила, что Украина отстала в своем экономическом развитии на 20 лет.