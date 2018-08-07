Печать расизма: дискуссия о допустимом в США пробила дно
Толерантность с поправками. Американская газета New York Times встала на защиту своего редактора. Сара Чон размещала в интернете публикации с оскорблениями в адрес людей с белым цветом кожи. Но редакция нашла оправдание обыкновенному расизму.
Интернет, как известно, помнит все. А вот журналистка New York Times об этом забыла. Те, кто покопался в истории ее твитов, оживили не только память самой Сары Чон, но и не стихающую в Америке дискуссию о расизме. Его в записях Чон через край.
"Белые люди перестанут размножаться. Вы все скоро исчезнете. В этом и заключается мой план", — признавалась Сара Чон.
"Тупые белые люди лезут везде в интернете со своим мнением, как собаки, которые справляют нужду на пожарные гидранты", — приводила она образные сравнения.
Чон — сотрудник в New York Times новый. Только перешла на работу из другого издания — The Verge, где пишут о компьютерных технологиях. Оперативно вернуть девушку обратно авторитетной газете, наверное, ничего бы не стоило (в конце концов в США некоторые за твиты предлагают уволить даже президента, а Чон даже не лауреат Пулитцеровской премии), но в редакции рупора американского либерализма встали на защиту сотрудницы.
Мол, писала Чон не вообще про белых, а лишь насмехалась над сторонниками некоего корректного течения. Понятно, впрочем, что речь идет как раз об американских консерваторах, то есть трампистах. Поддержали Чон и в родном коллективе.
"Тролли и преследователи хотят, чтобы мы, Times и другие издания тратили время на обсуждение их негативной повестки. Они находят твиты и другие заявления и выводят их из контекста, потому что хотят разделить нас и атаковать журналистов поодиночке", — считают коллеги Чон по The Verge.
Если одним, чтобы не пропасть поодиночке, можно писать все что вздумается, то почему тогда нельзя другим, подумала активистка Кендис Оуэнс. И просто переписала твиты Чон, заменив в них слово "белый" на слова "темнокожий" и "еврей". Получилось вот так:
"Черные люди пригодны только для того, чтобы жить под землей, как пресмыкающиеся гоблины. Они прекратят размножаться и скоро вымрут. Я наслаждаюсь, когда жестоко веду себя по отношению к черным женщинам".
Переформулировать похожим образом все перлы Чон Оуэнс не успела. Ее аккаунт моментально заблокировал с формулировкой — "за нетерпимость", что в свою очередь вызвало волну негодования других пользователей. Спор о двойных стандартах шел в микроблогах пять дней, после чего Оуэнс вернули ее страничку. Важная деталь: сама-то активистка — чернокожая. И далеко не факт, что если бы расизм Чон решился бы изобличать белый мужчина, его бы так легко простили.
"Такая вот получается точка зрения. Догадаться, до чего доведут такие идеи, нетрудно — нам уже доводилось это видеть. Нам нужно всем, вне зависимости от цвета кожи, этого опасаться. История знает много примеров того, что происходит, когда люди начинают мыслить в этом направлении, и все эти примеры печальны. Это ужасно. Однако именно такой стиль мышления навязали нашей стране левые. Такая точка зрения нужна, чтобы обесчеловечить личность и стереть то, что делает каждого из нас интересным, непохожим на других и важным, сведя нас к состоянию безликих членов группы. Это — тоталитаризм, и нам нужно сопротивляться такому всеми доступными способами", — считает эксперт Такер.
Боями, в Twitter все это не ограничивается. В минувшие выходные в Портленде сторонники обоих лагерей сошлись не в виртуальной, а в настоящей рукопашной. В драку стенка на стенку переросла акция правой группы "Молитва патриотов", с которой схлестнулись местные анархисты вышедшие под лозунгами "Остановите нацистов".
Досталось и полицейским, которым не давали выйти из патрульных машин. Полиция применила светошумовые гранаты. Задержали четверых. У них изъято оружие. Дискуссия о том, что такое по-либеральному хорошо, а что такое плохо в США тем временем берет новую высоту. Ну или пробивает очередное дно.
YouTube, Facebook и Apple заблокировали аккаунты известного журналиста Алекса Джонса, которого хоть и считают в США конспирологом, но ежедневно слушают до пяти миллионов человек. Сомневаться в том, кто стоял за терактами 11 сентября, или в том, что американцы были на Луне, в сегодняшней Америке куда опаснее, чем сравнивать людей определенного цвета кожи с собаками, что справляют нужду на пожарные гидранты.
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