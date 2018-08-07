Невероятный Халк отложил апокалипсис: пришелец из облака Оорта не смог уничтожить Землю
7 августа к Земле на минимальное расстояние должна приблизиться комета Невероятный Халк. Она получила такое название из-за огромных размеров и яркого зеленого свечения. В околонаучной среде как обычно ждут, что сближение Халка с нашей планетой ознаменуется концом света, ну или, как минимум, катастрофой планетарного масштаба.
По всей видимости, апокалипсис опять откладывается на неопределенный срок.
В теории Невероятный Халк готовил для Земли незавидную участь. Зеленый гигант, приблизившись к нашей планете, должен был поразить ее гигантской молнией. Речь идет о мощнейшем электромагнитном импульсе. Дело в том, что газопылевое окружение кометы способно вызвать определенные электромагнитные процессы в околоземном пространстве. Если представить, что такая молния поразит Землю, то в одну секунду полностью выйдет из строя все электронное оборудование, прекратят работу предприятия и объекты жизнеобеспечения, включая электростанции, остановится транспорт, упадут самолеты.
Впервые комету заметили еще 23 сентября 2017 года. Астрономы обратили внимание на то, что 2 июля яркость кометы увеличилась в 16 раз. К слову, зеленый цвет ей придают соединения углерода. Ядро кометы было окружено гигантским газовым облаком диаметром около 260 тысяч километров. Для сравнения: это облако вдвое превышает размеры Юпитера — самой большой планеты Солнечной системы.
Невероятный Халк прибыл в Солнечную систему из облака Оорта, которое окружает нашу планетарную систему.
По расчетам астрономов комета должна была пройти внутри орбиты Меркурия. То есть, совсем недалеко от Солнца, ведь Меркурий — ближайшая к светилу планета. А затем комету отбросит обратно на периферию Солнечной системы. Минимальное расстояние, на котором небесное тело должно было пройти мимо Земли, составляет 0,76 сотых астрономической единицы. Это более 113 миллионов километров. Максимальное сближение с Землей ожидалось как раз 7 августа.
Но долететь до Земли Халку так и не удалось. Научный руководитель частной обсерватории Ка-Дар Станислав Короткий зафиксировал гибель небесного тела. Причем, распад ядра Невероятного Халка произошел 15 июля, когда комета приблизилась к Солнцу. Это сближение вызвало взрыв ледяного ядра под воздействием солнечной радиации. А астрономы в этот момент наблюдали яркую вспышку, которая быстро исчезла. На самом деле вся эта история — не редкость для Солнечной системы. Ежегодно сюда залетают десятки комет наподобие Халка.
В общем, Невероятному Халку так и не удалось обрушить мощный электромагнитный разряд на Землю, а теперь, после встречи с Солнцем, его обломки мирно летают по космическому пространству.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Взрыв у аэропорта Болоньи. Десятки пострадавших
- Землетрясение в Индонезии: число жертв растет
- Стивен Сигал будет работать в МИД РФ без зарплаты
- Развод Петросяна и Степаненко: последние новости из суда
- Покушение на президента Венесуэлы. Подробности
Самое читаемое
-
Жертвы насилия или хладнокровные убийцы: новые подробности в деле трех сестер
- Актриса Анна Соколова умерла на сцене
- "Я депутат и платить не буду": слуга народа отказался платить по счету в баре
- Сгорели трое детей и жена: мужчина успел вытащить из огня лишь сына
- Жуткое зрелище: туристы рассказали, что случилось на острове Ломбок
Авто.Вести.Ru
-
Названы сроки премьеры нового BMW 3 Серии
- Kia назвала российские цены на новый хэтчбек Ceed
- Новый кроссовер Hyundai Santa Fe слегка подорожал
- Мост в Крым побил новый рекорд трафика
- Прощай, Lada Priora! Фото последнего автомобиля
Экономика
-
Угроза санкций обвалила госдолг РФ. Стоит ли ждать новой волны распродаж рубля?
- Дошли до нефти: Китай отказался покупать углеводороды у США
- Осталось три месяца: кто и как будет обходить санкции США на экспорт нефти из Ирана
- Россия ввела ответные пошлины на товары из США
- Стоимость перехода чиновников на отечественную ОС оценили
Недвижимость
-
Жилье на курортах разочаровало россиян
- Без дракона никак: почему замок из "Игры престолов" продают за копейки
- Второй центр Москвы сделают из промзоны
- Необычная планировка может стать серьезным минусом
- Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Вести.Медицина
-
Синдром «мертвой» матери: что нужно об этом знать
- Сотня личинок в голове: чем опасны немытые фрукты
- Так себе самец: ученые развеяли миф о сексуальной активности мужчин
- Чем полезна куркума: отличная память, здоровое сердце и профилактика рака
- Правда или миф: один алкогольный напиток в день спасет от деменции
Вести в 20.00
-
Сестры Хачатурян начнут учебный год в СИЗО
- Жуткое зрелище в Индонезии: рассказ туристов
- Кулачный бой на рейсе Москва - Тель-Авив
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Asus ZenFone Max Pro (M1): долгожитель на чистом Android
- Назван iPhone, который меньше всего дешевеет при перепродаже
- Знакомьтесь: Fuchsia. Всё о главном кандидате на смену Android
- Xiaomi Mi A2 на чистом Android: "гуглофон" по-китайски
- Секретный смартфон Samsung сняли на видео
Вести-Москва
-
Стеклянные фасады и перроны на крыше: автовокзалы Москвы стремительно меняются
- Издевательства в Долгопрудном: следователи проводят проверку
- Новый закон изменит жизнь бывших военных городков
- Мягкий, твёрдый, с плесенью: в Подмосковье дегустировали сыры на любой вкус
- Казино маскировалось под букмекеров: задержаны 18 человек
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
"Бессмертная звезда" оказалась каннибалом
- Разгадана тайна образования редчайших голубых алмазов
- Сверчков есть можно и нужно, это полезно для кишечника
- Микрофон и динамик, нанесённые на кожу, представили учёные из Кореи
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки