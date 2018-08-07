Невероятный Халк отложил апокалипсис: пришелец из облака Оорта не смог уничтожить Землю

7 августа к Земле на минимальное расстояние должна приблизиться комета Невероятный Халк. Она получила такое название из-за огромных размеров и яркого зеленого свечения. В околонаучной среде как обычно ждут, что сближение Халка с нашей планетой ознаменуется концом света, ну или, как минимум, катастрофой планетарного масштаба.

По всей видимости, апокалипсис опять откладывается на неопределенный срок.

В теории Невероятный Халк готовил для Земли незавидную участь. Зеленый гигант, приблизившись к нашей планете, должен был поразить ее гигантской молнией. Речь идет о мощнейшем электромагнитном импульсе. Дело в том, что газопылевое окружение кометы способно вызвать определенные электромагнитные процессы в околоземном пространстве. Если представить, что такая молния поразит Землю, то в одну секунду полностью выйдет из строя все электронное оборудование, прекратят работу предприятия и объекты жизнеобеспечения, включая электростанции, остановится транспорт, упадут самолеты.

Впервые комету заметили еще 23 сентября 2017 года. Астрономы обратили внимание на то, что 2 июля яркость кометы увеличилась в 16 раз. К слову, зеленый цвет ей придают соединения углерода. Ядро кометы было окружено гигантским газовым облаком диаметром около 260 тысяч километров. Для сравнения: это облако вдвое превышает размеры Юпитера — самой большой планеты Солнечной системы.

Невероятный Халк прибыл в Солнечную систему из облака Оорта, которое окружает нашу планетарную систему.

По расчетам астрономов комета должна была пройти внутри орбиты Меркурия. То есть, совсем недалеко от Солнца, ведь Меркурий — ближайшая к светилу планета. А затем комету отбросит обратно на периферию Солнечной системы. Минимальное расстояние, на котором небесное тело должно было пройти мимо Земли, составляет 0,76 сотых астрономической единицы. Это более 113 миллионов километров. Максимальное сближение с Землей ожидалось как раз 7 августа.

Но долететь до Земли Халку так и не удалось. Научный руководитель частной обсерватории Ка-Дар Станислав Короткий зафиксировал гибель небесного тела. Причем, распад ядра Невероятного Халка произошел 15 июля, когда комета приблизилась к Солнцу. Это сближение вызвало взрыв ледяного ядра под воздействием солнечной радиации. А астрономы в этот момент наблюдали яркую вспышку, которая быстро исчезла. На самом деле вся эта история — не редкость для Солнечной системы. Ежегодно сюда залетают десятки комет наподобие Халка.

В общем, Невероятному Халку так и не удалось обрушить мощный электромагнитный разряд на Землю, а теперь, после встречи с Солнцем, его обломки мирно летают по космическому пространству.