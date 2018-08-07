Задержаны воры, угнавшие грузовик с посылками на 7 миллионов рублей

В Подмосковье задержаны двое подозреваемых в краже посылок на 7 миллионов рублей.

Один из злоумышленников работал водителем в компании, которая занималась доставкой почтовых грузов. Вместе с подельником они инсценировали угон служебной машины, предварительно перегрузив коробки и мешки с почтовыми отправлениями в другой автомобиль. Похищенное хранили в гараже, в Королеве. Там их и обнаружила полиция. Среди украденного в основном оказались посылки из Китая и отправления в фирменной упаковке "Почты России". Все это вскоре отправится к адресатам, а ворам грозит до 10 лет колонии.