В центре Москвы горит подземный коллектор протяженностью 1,2 километра

На Большой Дорогомиловской улице в Москве вспыхнул подземный коллектор. Его длина – около 1200 метров, и там проложено 15 силовых кабелей. Какую площадь охватил огонь, пока не известно, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы.

На месте чрезвычайного происшествия развернут оперативный штаб. Улицу могут перекрыть.

Кроме того, сегодня эвакуировали здание Мосгорсуда, где из электрощитовой пошел дым.